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Новости > Ермак оценил нынешние отношения Украины и Китая

Ермак оценил нынешние отношения Украины и Китая

Агата Кловская
22.01.24 10:56
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Ермак оценил нынешние отношения Украины и Китая

Глава Офиса президента Андрей Ермак оценил нынешние отношения между нашей страной и Китаем. Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Он сказал: «Я уверен, что с этой страной, которая была крупнейшим торговым партнером Украины, страной, с которой потенциально много взаимовыгодных направлений, мы имеем шанс найти основания для развития двусторонних отношений».

Чиновник добавил: «К сожалению, отношения с Китаем нам достались, как и многое другое, с определенным, мягко говоря, наследием, где есть множество вопросов из прошлого, вопросов нерешенных, и с точки зрения китайской стороны не совсем, скажем так, понятных. Украинская сторона, украинский президент точно готовы к решению этих вопросов».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский имел два очень хороших, очень конструктивных разговора с главой Китая Си Цзиньпином.

Резюмируется: «Я могу сказать, что я был поражен глубиной знаний китайского лидера по Украине и его теплым отношением к нам. Вы знаете, что он был в свое время и в Одессе, и в Одесской области. Я считаю, что мы имеем с Китаем большой потенциал. Еще раз - нужно просто работать».

Ранее мы писали, что российские и китайские шпионы меняют тактику в Европе.

Тэги: Китай, политика, война, новости Украины, Андрей Ермак

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