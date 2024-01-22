Стало известно, как изменилась преступность в Украине

Стало известно, как изменился характер преступности в нашей стране во время войны. Об этом поведал глава Национальной полиции Иван Выговский, которого цитирует РБК-Украина.

Было сказано: «Уличная преступность стала меньше практически во всех регионах. Что касается общего количества преступлений – оно возросло, в том числе регистрация тяжких и особо тяжких. Это объясняется, во-первых, изменениями в законодательстве».

Уточняется: «Раньше простые кражи квалифицировались как нетяжкие преступления, а сейчас они квалифицируются как совершенные в условиях войны, и уже тяжкие».

Отмечается, что полиция во время войны документирует военные преступления.

Чиновник говорит: «С начала войны мы задокументировали их более 111 тысяч, и все они входят в общую структуру преступности. Поэтому если брать общую цифру, она выросла. Но криминогенная ситуация не изменилась и контролируема».

В то же время, что касается латентных преступлений, это те преступления, которые мы сами выявляем.

Сообщается: «Это, в первую очередь, незаконное обращение наркотиков, оружия и взрывчатки. Мы в разы больше стали их документировать и раскрывать. Потому они также формируют рост регистрации преступлений».

Информируется, что в полиции фиксируют рост количества обращений по вопросам бытовой преступности.

Также есть понимание, что и после войны работы у них меньше не станет.

Резюмируется: «Уже отработаны механизмы противодействия, в том числе - предусмотрена уголовная ответственность. И потерпевшие от домашнего насилия видят обратную связь и помощь полиции, и уже в большинстве случаев обращаются к нам. Хотя это достаточно латентный вид правонарушения, но мы и с Офисом генерального прокурора, и с общественными организациями сотрудничаем и всесторонне доносим гражданам, почему нужно обращаться в полицию, что можно сделать и как правильно поступать в таких случаях».

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