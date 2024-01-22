Война в Украине: ситуация на фронтах на 22 января

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 22 января.

За минувшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Противник нанес четыре ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, в результате атак России есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Так, разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

За прошлые сутки россияне нанесли очередной авиационный удар, применив 10 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО были уничтожены восемь ударных БПЛА.

К сожалению, авиационные удары получили Графское, Волчанск, Николаевка, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполевка, Григоровка, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Старомайорское, Ровнополь, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Купянском направлении ВСУ отразили семь атак России возле Синьковки Харьковской области.

Информируется, что на Лиманском направлении украинские военные отбили пять атак россиян вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще шесть атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены семь атак россиян восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Сказано, что на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать россиян, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. За прошлые сутки были отбиты пять атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Указывается, что на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где были отбиты пять атак.

Уточняется, что на Шахтерском направлении Россия наступательных (штурмовых) действий не вела.

Кроме этого, на Запорожском направлении ВСУ были отражены семь атак противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении ВСУ продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки Россия совершила шесть безуспешных штурмов позиций украинских военных.

За сутки украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному пункту управления, трем артиллерийским средствам и одному средству ПВО россиян.

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