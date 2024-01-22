Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 376 860 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 22 января.

Сообщается, что погибли уже 376 860 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 192 танка, 11 489 боевых бронированных машин, 8 896 артиллерийских систем, 968 РСЗО, 657 средств ПВО, 331 самолет, 324 вертолета, 6 961 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 819 крылатых ракет, 23 корабля/катера, одна подлодка, 11 891 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 397 единиц специальной техники.

Ранее мы писали о том, что электронные повестки в Украине все-таки будут?