Челюсть Черчилля продают за £5 тысяч

В Великобритании на аукцион выставят вставную челюсть Уинстона Черчилля. Об этом сообщает BBC.

Протез в золотой оправе оценили в сумму от £5 тысяч до £8 тысяч. Этот протез политик носил во время своей знаменитой речи «Мы будем сражаться на пляжах» в 1940 году. Протез был создан с учетом естественной дикции Черчилля, который немного шепелявил.

Помимо вставной челюсти, на аукцион также выставят микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его предварительно оценили в 5-8 тысяч фунтов стерлингов.