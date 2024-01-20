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Новости > Челюсть Черчилля продают за £5 тысяч

Челюсть Черчилля продают за £5 тысяч

Александр Панько
20.01.24 18:29
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Челюсть Черчилля продают за £5 тысяч
В Великобритании на аукцион выставят вставную челюсть Уинстона Черчилля. Об этом сообщает BBC.
 
Протез в золотой оправе оценили в сумму от £5 тысяч до £8 тысяч. Этот протез политик носил во время своей знаменитой речи «Мы будем сражаться на пляжах» в 1940 году. Протез был создан с учетом естественной дикции Черчилля, который немного шепелявил.
 
Помимо вставной челюсти, на аукцион также выставят микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны, его предварительно оценили в 5-8 тысяч фунтов стерлингов. 

Тэги: Уинстон Черчилль

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