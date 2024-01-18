Байден согласился усилить иммиграционную политику ради помощи Украине, — WSJ

Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и для обеспечения помощи Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.

Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ отмечает, что у сделки есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует о том, что он готов пойти на уступки. Как сообщает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент ужесточил ее.

За свою 50-летнюю политическую карьеру, которая часто сосредотачивалась на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики. А когда он это делал, то обычно поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.

Напомним, Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине.