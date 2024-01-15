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Новости > ВСУ сбили два редких вражеских самолета над Азовским морем

ВСУ сбили два редких вражеских самолета над Азовским морем

Агата Кловская
15.01.24 10:12
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ВСУ сбили два редких вражеских самолета над Азовским морем

Украинские военные вечером в воскресенье, 14 января, сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и подбили самолет Ил-22. Об этом сообщили источники в Силах обороны. Эту информацию также обнародовал народный депутат от Слуги Народа Юрий Мысягин.

Как сообщается, самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового и был подбит возле побережья Азовского моря около 21 часа 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов «скорой» и пожарной машины.

Также спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук сообщил, что его источники фиксируют исчезновение с радаров А-50 в районе Азовского моря и подбитие Ил-22.

«По предварительным данным, информация подтверждена, поэтому ожидаем комментарии от Воздушных сил. Если говорить о самолете дальней радиолокационной слежки, то их изготовлено было всего ≈30 единиц. Цель жирнющая», — добавил Братчук.

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. При СССР А-50 должен был стать аналогом западных самолетов AWACS. А-50 — в буквальном смысле «глаза» российских военных, поскольку он ведет разведку, дает целеуказания российским истребителям и наводит ракеты. Стоимость одной машины — более 330 млн долларов США.

Ил-22М — воздушный защищенный пункт управления, а также самолет радиотехнической разведки, созданный при СССР на базе пассажирского самолета дальней авиации Ил-18. В начале вторжения у российских террористов было 12 таких самолетов (из 33, изготовленных во времена советского режима). Один из Ил-22М был сбит «вагнеровцами» во время мятежа Пригожина в июне 2023 года.

Оба самолета по состоянию на 2024 год в России уже не производятся.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 370 980 солдат.

Тэги: Азовское море, ВСУ, самолеты

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