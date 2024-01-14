T-Sav: рэпер рассказал в новой песне о своем преступлении

Канадский рэпер T-Sav получил два пожизненных заключения из-за своего трека. В новой песне 24-летний Тайрел Джордж Махони Нгуен рассказал о преступлении, которое совершил в 2017 году.

Судья Верховного суда Британской Колумбии сочла, что одна из песен Нгуена была, по сути, тонко завуалированным признанием в убийстве гангстера Рандипа Канга в 2017 году, и приговорила Нгуена к двум пожизненным срокам.

Большая часть показаний против Нгуена была дана анонимным свидетелем – другом, который жил в доме семьи Нгуен до ссоры с убийцей в 2019 году.