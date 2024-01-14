Россияне жалуются, что украинские FPV-дроны не дают им нормально воевать

Появилось свидетельство с российской стороны о том, что ВСУ резко нарастили использование FPV-дронов — благодаря чему и удерживают фронт, несмотря на нехватку снарядов и личного состава.

Тему затронул бывший глава «Роскосмоса» Рогозин, который сейчас назначен российским «сенатором» от захваченной части Запорожской области. По его словам, таких беспилотников у Киева в избытке.

Ссылаясь на показания украинских пленных он сообщил, что в подразделения ВСУ недавно были изменены штаты, «и теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе есть отделения операторов дронов».

Он подтверждает это и на собственном опыте.

«Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо — всё аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему», — рассказал Рогозин.

Также, по его словам, дроны ВСУ массово атакуют российскую технику на марше. Он рассказал, как 14 украинских дронов недавно преследовали одну БМП.

В Украине делают ставку на внутреннее производство FPV-дронов.