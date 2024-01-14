Велес Пашник: после удаления молочных зубов умер 5-летний львовянин

Вчера во Львове скончался 5-летний Велес Пашник, который впал в кому после удаления молочных зубов под общей анестезией. Об этом сообщил отец Велеса Виктор Пашник на своей странице в Facebook.

Во время удаления двух молочных зубов под общей анестезией в одной из львовских стоматологических клиник у мальчика произошла остановка сердца.

Ребенок находился в коме 37 суток. Его отец сообщил о трагическом случае в Facebook 28 декабря.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Виновным грозит до трех лет лишения свободы или до пяти лет ограничения свободы с лишением права на срок до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Директор клиники «Ori-Dent» Роман Онисько 2 января сообщил, что врачи, участвовавшие в оказании медицинской помощи, пока отстранены от выполнения своих обязанностей до окончания расследования.