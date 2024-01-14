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Новости > Велес Пашник: после удаления молочных зубов умер 5-летний львовянин

Велес Пашник: после удаления молочных зубов умер 5-летний львовянин

Агата Кловская
14.01.24 14:34
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Велес Пашник: после удаления молочных зубов умер 5-летний львовянин
Вчера во Львове скончался 5-летний Велес Пашник, который впал в кому после удаления молочных зубов под общей анестезией. Об этом сообщил отец Велеса Виктор Пашник на своей странице в Facebook.
 
Во время удаления двух молочных зубов под общей анестезией в одной из львовских стоматологических клиник у мальчика произошла остановка сердца.
 
Ребенок находился в коме 37 суток. Его отец сообщил о трагическом случае в Facebook 28 декабря.
 
 
Правоохранители открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Виновным грозит до трех лет лишения свободы или до пяти лет ограничения свободы с лишением права на срок до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
Директор клиники «Ori-Dent» Роман Онисько 2 января сообщил, что врачи, участвовавшие в оказании медицинской помощи, пока отстранены от выполнения своих обязанностей до окончания расследования.
 

Тэги: Львов, Велес Пашник, Ori-Dent

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