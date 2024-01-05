Маньяк из Киева дал интервью

Главное: Серийный маньяк, задержанный в Киеве, рассказал подробности своих злодеяний.

Детали: Полиция опубликовала комментарий маньяка, задержанного накануне в Киеве после убийства продавщицы цветов. Он признался в убийстве. Рассказал, что спрятал нож, а потом нанес женщине многочисленные удары.

Полиция сообщает, что около двенадцати часов ночи он зашел в магазин, начал с ней беседу и через несколько минут ушел из киоска. Но затем вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После снял золотые украшения и скрылся.

Задержаному 37 лет. Он является гражданином Узбекистана.

Устанавливается его причастность к другим правонарушениям.