Синоптики серьезно огорчили украинцев своим прогнозом на ближайшие дни

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается похолодание.

Детали: Синоптики пророчат изменение погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Сказано, что ночью среды, 3 января, в западных областях, а днем по всей территории страны ожидается снег и дождь. По всей Украине, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с.

В западных и южных областях ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 4-9. На остальной территории нашей страны ночью минус 3-8, днем от 5 мороза до 0. В Черниговской и Сумской областях ночью будет минус 10-15, местами до 18 мороза, днем минус 5-10.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а днем пойдет снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 5-7 мороза, днем минус 1-3.

Информируется, что в четверг, 4 января, ночью по всей территории нашей страны умеренный, днем небольшой мокрый снег, в центральных областях с дождем, в Прикарпатье, Закарпатье и в южной части страны преимущественно дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В северной части Украины ночью и днем от 5 мороза до 0. На остальной территории ночью и днем 1-6 тепла, в южной части днем до плюс 10. В Карпатах мокрый снег; температура ночью 1-6 мороза, днем около 0.

В украинской столице послезавтра ночью будет умеренный, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем 1-3 мороза.

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