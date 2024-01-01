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Новости > Зеленский ввел санкции против наркобарона Буркина (Левченко)

Зеленский ввел санкции против наркобарона Буркина (Левченко)

Александр Панько
01.01.24 13:56
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Зеленский ввел санкции против наркобарона Буркина (Левченко)

Главное: Владимир Зеленский ввел санкции против российского наркобарона Егора Буркина (Егор Левченко, псевдоним «Мексиканец»). Буркин — создатель сети производства и торговли наркотиками «Химпром».

Детали: Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского наркобарона Егора Буркина (Левченко). Известного также как «Мексиканец» (он сейчас живет в Мексике).

Егор Буркин создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине («Химпром»).
 
В России его арестовали в 2014 году, но он был выпущен на волю под подписку о невыезде, после этого Егор Буркин (Левченко) — сбежал в Украину, где развернул масштабный наркотический бизнес. Со временем он его диверсифицировал в направлении создания сети мошеннических колл-центров, став одним из крупнейших игроков на этом рынке.
 
Считается, что Егора Буркина (Левченко) якобы имеет очень большие связи на уровне руководителей силовых структур Украины.
 
В тему: Буркин Егор Васильевич: как российский наркоторговец производит наркотики в Украине в промышленных масштабах
 

Тэги: санкции, Егор Левченко, Егор Буркин, Химпром

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