Зеленский ввел санкции против наркобарона Буркина (Левченко)

Главное: Владимир Зеленский ввел санкции против российского наркобарона Егора Буркина (Егор Левченко, псевдоним «Мексиканец»). Буркин — создатель сети производства и торговли наркотиками «Химпром».

Детали: Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского наркобарона Егора Буркина (Левченко). Известного также как «Мексиканец» (он сейчас живет в Мексике).

Егор Буркин создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине («Химпром»).

В России его арестовали в 2014 году, но он был выпущен на волю под подписку о невыезде, после этого Егор Буркин (Левченко) — сбежал в Украину, где развернул масштабный наркотический бизнес. Со временем он его диверсифицировал в направлении создания сети мошеннических колл-центров, став одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Считается, что Егора Буркина (Левченко) якобы имеет очень большие связи на уровне руководителей силовых структур Украины.