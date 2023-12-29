Ректор одного из американских университетов погорел… на съемке порно

Главное: Ректор университета в США снимал порно. Его отстранил от должности.

Детали: В США произошел громкий скандал. О нем пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается о том, что попечительский совет кампуса университета Висконсина в Ла-Кроссе отстранил от должности ректора Джо Гоу за создание порнографических видеороликов со своей женой.

Так, канцлер учебного заведения поведал: «В последние дни мы узнали о конкретных действиях доктора Джо Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны».

Выяснилось, что на одном из YouTube-каналов появились видео, где тот вместе с супругой готовят блюда вместе со звездами фильмов для взрослых.

При этом ректор с женой открыто называли свои имена на кулинарных видео, говорится в материале.

Сам обвиняемый осудил произошедшее, добавив, что никогда не говорил о своем университете и не называл свою должность, а увольнение нарушает его право на свободу слова, добавили в публикации.

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