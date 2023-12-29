В Англии трое мужчин погибли жуткой смертью

Главное: В Англии утонули трое мужчин. Он пытались пересечь реку на внедорожнике.

Детали: В Северном Йоркшире (Англия) произошла страшная трагедия. О ней поведала местная полиция.

Правоохранители рассказали, что прое мужчин погибли при попытке пересечь реку Эск на внедорожнике.

Сообщается, что пожарная служба, «скорая помощь», партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Туда также была направлена поддержка с воздуха.

Увы, спасти бедолаг не удалось.

Очевидцы говорят о том, что видели несколько внедорожников, едущих в направлении брода.

Люди попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов.

Один из местных жителей поведал: «Это были члены внедорожного клуба. Они пересекали реку, но их снесло на 360 метров. Я спустился вниз на тракторе. Одна машина была припаркована, а другой не было видно. Она была на метр под водой».

Добавим, что данный район пользуется большой популярностью у водителей внедорожников, особенно в летний сезон.

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