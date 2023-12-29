Официальный курс доллара в Украине преодолел важную психологическую отметку

Главное: В Украине снова подорожал доллар. Евро снизился в цене.

Детали: Гривну продолжает лихорадить. Свежий курс валют на 1 января приводит НБУ.

Сегодня финансовый регулятор вновь повысил официальный курс доллара, который вырос на 0,0196 гривны до 38,002 гривен.

Американская валюта впервые преодолела такую официальную ценовую планку.

В то же время, стоит отметить, что евро подешевел на 0,2119 гривен до 41,996 гривен.

Отмечается, что это ниже исторического максимума, но курс определяется котировками пары евро/доллар на международном рынке и не зависит от НБУ.

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