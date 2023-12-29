Украинцам рассказали, что будет с пенсиями и зарплатами в 2024-м году

Главное: В следующем году украинцам обещают своевременно платить пенсии и зарплаты. Ожидается индексация.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с пенсиями и зарплатами бюджетников в 2024-м году. Их обещают выплачивать своевременно, а в марте ожидается индексация.

Об этом чиновник сказал на заседании Кабинета министров.

По его словам, финансирование дефицита бюджета в следующем году и макрофинансовая ситуация в последние дни стали темой активных обсуждений.

Так, в 2024-м году нашей стране потребует более 37 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Глава правительства отметил: «Мы, разумеется, рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Имеем поддержку других международных финансовых организаций».

Говорится о том, что Кабинет министров понимают, какие у них инструменты и варианты.

Резюмируется: «Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя».

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