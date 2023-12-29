В Тернополе произошло вопиющее преступление: «отличились» подростки

Главное: В Тернополе избили инвалида. Обвиняются подростки.

Детали: Вопиющее преступление произошло в Тернополе. О нем поведала местная полиция.

Правоохранители говорят, что два 17-летних подростка жестоко избили 26-летнего инвалида с детства, после чего вынесли мужчину на улицу в мороз, а на утро его нашла дворник, которая вызвала на место ЧП «скорую помощь».

Врачи сказали, что у бедолаги были выявлены множественные ушибы головы и тела, обморожение обеих стоп, так как он был без обуви.

Выяснилось, что потерпевшим стал житель Тернополя 1997-го года рождения.

Уточняется, что мужчина – инвалид с детства. Его вместе с товарищем пригласили в гости несовершеннолетние 17-летние парень и девушка, жители Чертковского района.

В МВД информируют: «Молодые люди распивали спиртные напитки, а затем между ними возник конфликт. Несовершеннолетние начали наносить удары 26-летнему знакомому: били по голове и телу руками и ногами, ремнем и шваброй».

После того, как мужчина потерял сознание, они унесли его тело во двор дома и оставили там.

Пострадавший пролежал на морозе всю ночь, лишь утром его увидела дворник.

Следователи вместе с оперативниками уголовного розыска Тернопольского райуправления полиции установили нападавших отморозков. Им уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Теперь малолеткам светит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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