Главное: Джеки Чан попал в больницу. Все новости о госпитализации артиста активно удаляются из китайских социальных сетей, а учетные записи, которые об этом сообщают, блокируются.

Детали: Китайский актер Джеки Чан экстренно госпитализирован в больницу Линь Шань в Шанхае 25 декабря. Его состояние оценивается как критическое. В СМИ пишут, что все новости о госпитализации артиста активно удаляются из китайских социальных сетей, а учетные записи, которые об этом сообщают, блокируются.

Пока официальной информации о состоянии мастера боевых искусств нет, родные и друзья Джеки Чана также не комментируют его здоровье.

Известно, что во время съемок на Балканах актер получил тяжелую черепно-мозговую травму и перенес сложную операцию. У него были проблемы с подвижностью.

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