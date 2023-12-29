Эйфелева башня закрылась для посетителей из-за забастовки персонала

Главное: Эйфелеву башню закрыли для посетителей. Туристам, забронировавшим билеты на доступ к 134-летнему памятнику, сказали, что он закрыт, и с ними свяжутся по электронной почте.

Детали: Эйфелева башня закрылась для посетителей. Причиной стала забастовка персонала. Об этом сообщает The Guardian.

Работники обвиняют управляющую компанию в пренебрежении технической поддержкой и ремонтом башни.

Они предупреждают, что если эти проблемы будут игнорироваться, к открытию Олимпийских игр в Париже в 2024 году башня может вообще закрыться для туристов.

Забастовка прошла 27 декабря в день столетия после смерти создателя памятника инженера Гюстава Эйфеля.

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