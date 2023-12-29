На новогодние праздники в Украине увеличат количество полицейских экипажей

Главное: В Украине увеличат количество полицейских экипажей на новогодние праздники. Также создан резерв из числа полицейских особого назначения.

Детали: Правоохранители увеличат количество полицейских экипажей на автодорогах и следственно-оперативных групп на рождественско-новогодние праздники. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Такие меры предусматривают не только обеспечение дорожного движения на автодорогах государства, а также в случае необходимости оказание помощи водителям», — пояснили в полиции.

Также, по словам стражей порядка, предусмотрены дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а еще создан резерв из числа полицейских особого назначения.

В тему: Стало известно, отменят ли в Украине комендантский час в новогоднюю ночь.