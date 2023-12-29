Виктор Кобзистый: В результате массированного ракетного удара погиб экс-баскетболист сборной Украины

Главное: Во Львове из-за ракетного удара погиб экс-баскетболист сборной Украины Виктор Кобзистый. Ему было 44 года.

Детали: В результате утреннего массированного ракетного обстрела россиянами территории Украины в пятницу, 29 декабря, во Львове погиб бывший баскетболист национальной сборной и ряда отечественных клубов 44-летний Виктор Кобзистый.

Печальную новость сообщил начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин на своей странице в Facebook. «Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным», — написал чиновник.

Отметим, что за время игровой карьеры Кобзистый выступал за «Азовмаш», «Будивельнык» и «Днепр», став чемпионом Украины в 2011-м, также на протяжении трех лет в 1990-х защищал цвета российской «Самары-2», а в составе сборной Украины стал участником двух чемпионатов Европы в 2001-м и 2005-м.

Завершил карьеру Виктор в 2011-м, последнее время был главным тренером женской команды «Динамо» (Киев).

В тему: Сегодня Россия выпустила по Украине около 110 ракет.