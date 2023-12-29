В Киеве из-под завалов извлекли еще два тела

Главное: В Киеве уже известно о трех погибших и 24 раненых в результате массированного ракетного удара, 20 раненых госпитализированы. Это официальные данные медицинских учреждений, которые не учитывают самообращение граждан.

Детали: В Шевченковском районе Киева из-под завалов разрушенного склада извлекли тело еще одного погибшего человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА в пятницу, 29 декабря.

«Тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе», — сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Через некоторое время появилось сообщение о третьем погибшем.

Таким образом, известно о двух погибших и 24 раненых, 20 раненых госпитализированы.

«Это официальные данные медицинских учреждений, которые не учитывают самообращение граждан», — отметил Попко.

В тему: В одном из районов Киева под завалами находятся люди.