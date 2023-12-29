В одном из районов Киева под завалами находятся люди

Главное: В Подольском районе Киева под завалами находятся 10 человек. Всего в Киеве после ракетного удара обнаружен один, а не двое погибших, 21 человек ранен.

Детали: Во время массированного ракетного удара по Киеву в Подольском районе загорелся склад. Под завалами могут находиться 10 человек. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко в Telegram в пятницу, 29 декабря.

«В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 кв. м, проводится поиск пострадавших. Предварительно, под завалами находится 10 человек. Работают спасатели», — написал он.

По уточненным данным, всего в Киеве после ракетного удара обнаружен один, а не двое погибших, 21 человек ранен.

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