В ряде областей Украины есть отключение света после ракетной атаки РФ

Главное: В результате массированного ракетного удара по Украине в ряде областей зафиксировано отключение света. В то же время ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений не предусматривается.

Детали: После массированного ракетного обстрела Украины российскими террористами есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10 кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

В Одесской области в результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

В Харьковской области из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключены 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта — около 126 тысяч точек учета.

В Запорожской области в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта — 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

В Херсонской области в областном центре подключены 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

В Черниговской области в результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов — почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В то же время ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений не предусматривается.

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