В Одессе военный взял в заложники женщину с ребенком. Его обезвредили

Главное: В Одессе обезвредили мужчину, взявшего в заложники женщину с ребенком. Задержанным оказался военным.

Детали: Правоохранители в Одессе успешно провели спецоперацию по освобождению двух заложников. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что мужчина захватил в заложники женщину и 13-летнего ребенка в многоэтажном доме. Событие произошло в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.

Силы обороны юга Украины сообщают, что в Одессе вооруженный военный пытался покончить с собой. При этом он закрылся в квартире со своей знакомой и ее ребенком.

«Военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении.

При попытке пообщаться мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения совершить самоубийство, а также сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью. Офицеры воинской части вызвали полицию.

Мужчину доставили в военный госпиталь. Женщина и ребенок не пострадали.

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