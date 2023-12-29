Сегодня Россия выпустила по Украине около 110 ракет, — Зеленский

Главное: Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: «кинжалы», С-300, крылатые ракеты, БПЛА. По словам Владимира Зеленского, всего по Украине было выпущено 110 ракет.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины в пятницу, 29 декабря.

«Роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: „кинжалы“, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

«Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть — и именно так и будет», — заверил президент.

В воздушных силах добавили, что всего по Украине было выпущено 158 воздушных целей.

В тему: Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Применялись все виды вооружения, кроме «Калибров».