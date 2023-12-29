Западный лошадиный энцефалит: в Аргентине человек подхватил редкую заразу

Главное: В Аргентине у человека выявили западный лошадиный энцефалит. Это первый случай заразы с 1996-го года.

Детали: В Аргентине человек заразился западным лошадиным энцефалитом. Об этом информирует ВОЗ, ссылаясь на Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам страны.

Сообщение о заболевании поступило 20 декабря.

Ранее данная зараза была выявлена в Аргентине в 1982-1983-х годах, когда произошла вспышка заболевания среди лошадей, а в 1996-м году зафиксировали единичный случай заражения человека.

Известно, что заболевший – взрослый из провинции Санта-Фе, сельский рабочий из местности, где ранее у лошадей имелся положительный результат теста на инфекцию.

В середине ноября у него развились симптомы, включающие головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию и внезапную лихорадку.

Бедолагу доставили в медицинское учреждение, где ему потребовалась интенсивная терапия, в течение двенадцати дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пациент был выписан 20 декабря и находится под амбулаторным наблюдением.

Справка :

Западный лошадиный энцефалит – редкое заболевание, переносимое комарами, которое поражает лошадей и людей. У человека болезнь может вызывать заболевания, варьирующиеся от субклинических или умеренных симптомов до тяжелых форм асептического менингита и энцефалита.

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