Озвучена актуальная численность населения нашей планеты

Главное: За год численность населения Земли выросла на 75 миллионов человек. 1 января нас будет уже 8 миллиардов.

Детали: Стала известная нынешняя численность населения Земли. Цифры приводит Бюро переписи населения США.

В отчете сказано, что в уходящем 2023-м году она увеличилась на 75 миллионов человек.

Прогнозируется, что уже 1 января на нашей планете будет проживать 8 миллиардов людей.

Говорится о том, что мировой темп роста составил чуть менее 1%.

Ожидается, что в начале 2024-го года во всем мире каждую секунду будет рождаться 4,3 человека, при этом будут фиксироваться две смерти.

Уточняется, что темпы роста населения США составили 0,53%, что примерно вдвое меньше, чем во всем мире. За год оно выросло на 1,7 миллиона человек, а 1 января население составит 335,8 миллиона человек.

Эксперты говорят о том, что, если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е могут стать самым медленным десятилетием в истории США, что даст темпы роста менее 4% за десятилетний период с 2020-го по 2030-й год.

Сказано, что медленнее всего развивалось десятилетие после Великой депрессии 1930-х годов, когда темпы роста составляли 7,3%.

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