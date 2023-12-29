Над Киевом сбили более 30 воздушных целей, — КМВА

Главное: Во время сегодняшней масштабной воздушной атаки со стороны России над Киевом было сбито целей. Тревога продолжалась почти 5 часов.

Детали: Во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей. Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

«Сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил баражирующие боеприпасы типа Shahed, крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/5 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС, аэробалистические ракеты Х-47М2 „Кинжал“ из Миг-31К», — говорится в сообщении.

По данным КМВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

«Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей», — говорится в сообщении.

По данным КМВА, в общей сложности, на эту минуту в столице зафиксированы двое погибших и 18 пострадавших. Раненым оказывается медицинская помощь.

Было повреждено здание станции метро Лукьяновская, которая уже возобновила работу.

В Подольском районе:

— возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском р-не:

— зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;

— возгорание трех автомобилей.

Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском р-не:

— возгорание в недостроенном бизнес-центре;

— повреждение жилого дома;

— возгорание на территории гаражей (ликвидировано);

— пожар на территории складских помещений;

— на территории нежилой застройки.

В Дарницком р-не:

— повреждение жилого многоэтажного дома;

— одного частного дома.

Без пожаров.

Напомним, российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине по стратегической авиации. Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также раздались взрывы в Киеве и Днепре.

В тему: Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Применялись все виды вооружения, кроме «Калибров».