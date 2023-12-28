Жак Делор: умер «отец евро»

Главное: Умер Жак Делор, который проложил путь к единой валюте Евросоюза.

Детали: Умер «отеца евро». В возрасте 98 лет скончался Жак Делор.

Будучи президентом Европейской комиссии с 1985 по 1995 год, Жак Делор помог построить единый рынок без границ, проложил путь к единой валюте и курировал расширение Европейского Союза с 10 до 15 стран.