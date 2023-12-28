Жак Делор: умер «отец евро»

Главное: Умер Жак Делор, который проложил путь к единой валюте Евросоюза.
Детали: Умер «отеца евро». В возрасте 98 лет скончался Жак Делор.
Главное: Умер Жак Делор, который проложил путь к единой валюте Евросоюза.
Детали: Умер «отеца евро». В возрасте 98 лет скончался Жак Делор.
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