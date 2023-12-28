Гастон Глок: умер основатель знаменитой оружейной фирмы

Главное: В возрасте 94 лет умер основатель австрийской компании Glock Гастон Глок.

Детали: Основатель компании-производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок умер в возрасте 94 лет.

В компании отметили, что австриец Глок не только «произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия».

Справка: Glock GmbH — австрийская фирма, производитель оружия, основанная в 1963 году в Дойч-Ваграме, городке неподалёку от Вены, Австрия.