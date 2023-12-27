Сюжет «Один дома-2» повторился в реальной жизни

Главное: Сюжет из фильма «Один дома-2» повторился. Авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в другой город.

Детали: Авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в другой город. О произошедшем рассказала бабушка шестилетнего Каспера, родители которого отправили внука к ней в гости. Они заказали услугу сопровождения несовершеннолетнего и передали ребенка представителю авиакомпании в аэропорту.

Бабушка, приехавшая встречать внука, не дождалась его в зале прилета. Бортпроводники сообщили женщине, что ребёнка в самолете не было. Как оказалось, что из-за ошибки авиакомпании мальчика посадили не на тот рейс.

Бабушке ребёнка пришлось добираться до него на машине, преодолев расстояние в 250 км, и в итоге всё обошлось. А авиакомпания принесла извинения и предложила возместить расходы.

Справка: По сюжету новогодней комедии «Один дома 2», в преддверии рождества семья Маккалистеров запланировала путешествие во Флориду. Семейство успешно добралось до аэропорта, но в суматохе мальчик случайно садится на другой рейс, идущий в Нью-Йорк. Осознав, что он разминулся с родителями, Кевин решает не упускать шанс и повеселится. Однако судьба преподносит неожиданный сюрприз, в лице двух бандитов, которые по странным обстоятельствам тоже оказались в этом городе.