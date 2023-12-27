Ли Сон Гюн: звезда фильма «Паразиты» совершил самоубийство

Главное: Актер Ли Сон Гюн покончил с собой. Он стал знаменит после выхода на экраны фильма «Паразиты».

Детали: Звезду корейского фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в Сеуле. Тело 48-летнего актера обнаружили в машине в одном из парков в центре города.

Предположительно, Ли Сон Гюн совершил самоубийство.

Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сон Гюна. Его подозревали в употреблении наркотиков. За последние месяцы Ли Сон Гюна несколько раз допрашивала полиция. Сам он утверждал, что обманом заставили принять наркотики, и он не знал, что принимает.

В ходе расследования Ли Сон Гюн прошел тесты на наркотики, которые показали отрицательный результат.