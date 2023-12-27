Робот напал на человека в США

Главное: На заводе Tesla робот атаковал человека. Он вонзил свои металлические когти в спину и руку рабочего.

Детали: Робот напал на человека в Техасе на заводе Tesla. Об этом сообщает Daily Mail.

Робот вышел из строя и атаковал сотрудника завода. Он вонзил свои металлические когти в спину и руку рабочего, оставив кровавый след.

Инцидент, в результате которого у жертвы осталась «открытая рана» на левой руке, был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год, поданном в округ Трэвис и федеральным регулирующим органам.

Данные также показывают, что в 2022 году каждый 21-й работник Giga Texas получил травму на работе.