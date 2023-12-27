Робот напал на человека в США

Главное: На заводе Tesla робот атаковал человека. Он вонзил свои металлические когти в спину и руку рабочего.
Детали: Робот напал на человека в Техасе на заводе Tesla. Об этом сообщает Daily Mail.
Главное: На заводе Tesla робот атаковал человека. Он вонзил свои металлические когти в спину и руку рабочего.
Детали: Робот напал на человека в Техасе на заводе Tesla. Об этом сообщает Daily Mail.
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