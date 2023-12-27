Олег Куваев: создатель «Масяни» попал под путинский каток

Главное: В России объявлен в розыск Олег Куваев. Его сериал «Масяня» высмеивает официальную росповестку.

Детали: В РФ объявили в розыск создателя сериала «Масяня» Олега Куваева. Недавно его объявили иноагентом.

«Масяня» с начала вторжения РФ высмеивает российскую официальную повестку о войне в Украине.

Сам Олег Куваев находится за границей.