Законопроекты о мобилизации будут изменены, — источники

Главное: Законопроекты о мобилизации могут изменить или доработать. Один из нардепов уточнил, что в таком виде документ не будет проголосован в парламенте.

Детали: В Раде считают, что законопроекты о мобилизации будут изменены. Они будут либо дорабатываться, либо будет зарегистрирована другая редакция. Об этом РБК-Украина сообщили собеседники в Раде.

Один из нардепов уточнил, что в таком виде документ не будет проголосован в парламенте.

По словам другого собеседника, во фракции «Слуга народа» также рассматривается возможность регистрации альтернативного законопроекта, чтобы в нем снять дискуссионные вопросы.

Однако он не исключает, что зарегистрированный правительственный законопроект все же будет рассматриваться в первом чтении, а в дальнейшем будет дорабатываться — до второго.

«Так или иначе, в таком виде он не будет принят в целом. В нем будут изменения. Наибольшие дискуссии среди депутатов вызвали нормы об отмене отсрочки для людей с инвалидностью третьей группы, об уведомлениях в электронном кабинете, а также о наказании за неявку в военкоматы», — объяснил источник.

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