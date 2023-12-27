Украинские хакеры атаковали Россию: не работают кассы в магазинах и АЗС

Главное: ИТ-Армия Украины парализовала работу одной из крупнейших ERP-систем в России — 1С-Рарус.

Детали: Украинские хакеры из ИT-Армии атаковали российскую EPR-систему 1С-Рарус. Ее используют для бухгалтерских сервисов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram в среду, 27 декабря.

Одна из самых больших ERP-систем в РФ насчитывает 150 000 пользователей, среди них — технологические гиганты и спонсоры войны Татнефть и ВТБ.

«Клиенты не могут воспользоваться бухгалтерскими сервисами и не могут работать в полную силу. Клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионные убытки для российской экономики», — говорится в сообщении.

Блокировка работы системы наносит миллионный ущерб для российской экономики. Рарус планируют вернуть в работу в течение трех дней.

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