Спасатели призывают туристов не ходить в Карпаты

Главное: На высокогорье Карпат сохраняется значительная снеголавинная опасность, на горе Поп-Иван Черногорский — туман, видимость минимальная.

Детали: На высокогорье Карпат на территории Ивано-Франковской области сегодня, 27 декабря, и на территории Закарпатской области 27-28 декабря сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщается также, что на горе Поп-Иван Черногорский — туман, видимость минимальная, поэтому спасатели просят туристов не отправляться в горы в ближайшее время, чтобы не подвергать себя опасности.

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