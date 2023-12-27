Как оказалось, кофе в Украине серьезно подорожал

Главное: В Украине подорожал кофе. В два раза с 2017-го года.

Детали: Кофе в Украине дорожает. Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на исследования Индекса Эспрессо от Poster POS.

В публикации говорится, что сейчас в нашей стране в среднем чашечка эспрессо стоит 30 гривен, тогда как в 2017-м году цена порции напитка была 15 гривен.

Поясняется, что данный индекс представляет собой экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира.

Информируется, что он помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Сказано: «Во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены. Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 гривен до 28 гривен только в течение 2022-го года».

Дороже всего порция напитка стоит в Одесской области – 36 гривен.

Далее идут Донецкая (35 гривен) и Харьковская (32 гривны) области.

При этом самые низкие цены на кофе фиксируют в Хмельницкой (21 гривна), Сумской (23 гривны), Житомирской и Винницкой (24 гривны) областях.

Резюмируется, что стоимость эспрессо, как основной составляющей каждого кофейного напитка, напрямую влияет на цену любого напитка в кафе.

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