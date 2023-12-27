Мобилизация в Украине: реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч человек

Главное: Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей. Уже 88% данных верифицировано.

Детали: В Украине увеличивается реестр военнообязанных «Оберіг». Об этом поведала руководитель по цифровой трансформации Министерства обороны Екатерина Черногоренко, которую цитирует DOU.

Сообщается, что он был увеличен на 750 тысяч записей, при этом до 88% данных уже верифицировано.

Стоит напомнить, что данный реестр – это база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы.

Отмечается, что она не содержит данные о действующих военнослужащих.

Чиновница уверяет, что это как реестр паспортов или единый государственный демографический реестр с персональной информацией граждан.

Было сказано: «Также движемся к цифровизации данных военнослужащих и будем сотрудничать с Министерством ветеранов по всем услугам, которые касаются ветеранов. Это нам кажется очень логично».

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