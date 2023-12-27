Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина может стать членом ЕС… через одиннадцать лет

Украина может стать членом ЕС… через одиннадцать лет

Агата Кловская
27.12.23 12:37
119
Украина может стать членом ЕС… через одиннадцать лет

Главное: В ЕС рассказали, когда могут принять в свои ряды ЕС. Через шесть-одиннадцать лет.

Детали: Украина может стать членом ЕС через шесть-одиннадцать лет. Об этом информирует издание Kleine Zeitung.

Такой прогноз дал посол ЕС в Австрии Мартин Зельмайер.

По его словам, процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию.

Кроме этого наша страна имеет дополнительную перспективу со стороны НАТО.

Было сказано: «Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция присоединились к ЕС вскоре после того, как избавились от диктатуры. Конечно, с Украиной есть дополнительная перспектива безопасности со стороны стран НАТО».

Отмечается: «Австрии понадобилось шесть лет, Испании – одиннадцать. Украина может быть где-то между ними».

Говорится также о том, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС.

Резюмируется, что предстоит еще много работы, в частности, независимость судебной системы и улучшение эффективности управления.

В тему: Словакия намекнула, что Украина нескоро станет членом ЕС.

Тэги: Украина, политика, ЕС, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.12.23 21:36

Прогноз на 2024 год для Украины и мира

Автор: Александр Панько

Дайджест

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели
19.12.23 17:20

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.12.23 13:15

Россияне прекратили применять КАБ в Херсонской области, — Гуменюк

27.12.23 13:08

Мобилизация в Украине: реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч человек

27.12.23 13:00

Как оказалось, кофе в Украине серьезно подорожал

27.12.23 12:51

Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Тайваня с Китаем

27.12.23 12:43

Украина обвинила Россию в регулярном использовании химического оружия

27.12.23 12:19

Как в марте: в Киеве зафиксирована аномальная погода

27.12.23 12:19

После атаки на корабль «Новочеркасск» в Крыму куда-то делись 33 российских моряка

27.12.23 11:44

Залужный заговорил об изменении технологий ведения войны в 2024 году

27.12.23 11:37

На одном из участков киевского метро проседает тоннель

27.12.23 13:15

Россияне прекратили применять КАБ в Херсонской области, — Гуменюк

27.12.23 12:19

После атаки на корабль «Новочеркасск» в Крыму куда-то делись 33 российских моряка

27.12.23 11:44

Залужный заговорил об изменении технологий ведения войны в 2024 году

27.12.23 11:13

Зеленский прокомментировал закон о мобилизации

27.12.23 10:54

Украина получит €20 млрд ЕС в обход Орбана, — FT

27.12.23 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 355 750 солдат

26.12.23 15:11

Залужный сделал несколько громких заявлений по поводу мобилизации

26.12.23 14:15

В оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв

26.12.23 12:20

В Украине серьезно усилят ответственность за уклонение от мобилизации

26.12.23 11:20

Синоптик поведал, какой будет погода в Украине на Новый год

22.12.23 18:17

Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

20.12.23 16:55

Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

20.12.23 14:21

Искусственный интеллект сможет предсказывать судьбу человека

22.12.23 10:46

Германия не будет выдавать украинских мужчин для мобилизации

21.12.23 12:50

Орбан подсчитал, во сколько обойдется ЕС членство Украины

22.12.23 13:46

В Украине изменили правила предоставления отпусков

21.12.23 14:48

Депутaты одобрили легализацию медицинского каннабиса

20.12.23 14:34

Стало известно, отменят ли в Украине комендантский час в новогоднюю ночь

20.12.23 15:09

Британцы рассказали о небывалой пользе свекольного сока

20.12.23 16:36

Американцы рассказали, чем грозит скрытое переедание

Фото и Видео
Зеленский прокомментировал закон о мобилизации
Зеленский прокомментировал закон о мобилизации
Зеленский прокомментировал закон о мобилизации
Зеленский прокомментировал закон о мобилизации
В Днепре мужчина пытался взорвать гранату в доме с детьми
В Днепре мужчина пытался взорвать гранату в доме с детьми
Момент атаки на корабль «Новочеркасск» в Феодосии попал на видео
Момент атаки на корабль «Новочеркасск» в Феодосии попал на видео
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
Украина создала бронированные морские дроны
Украина создала бронированные морские дроны
Анастасия Фейер: украинка не попала в топ-20 конкурса «Мисс Земля»
Анастасия Фейер: украинка не попала в топ-20 конкурса «Мисс Земля»
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
fraza.com
Новости блогосферы
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.