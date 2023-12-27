Украина может стать членом ЕС… через одиннадцать лет

Главное: В ЕС рассказали, когда могут принять в свои ряды ЕС. Через шесть-одиннадцать лет.

Детали: Украина может стать членом ЕС через шесть-одиннадцать лет. Об этом информирует издание Kleine Zeitung.

Такой прогноз дал посол ЕС в Австрии Мартин Зельмайер.

По его словам, процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию.

Кроме этого наша страна имеет дополнительную перспективу со стороны НАТО.

Было сказано: «Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция присоединились к ЕС вскоре после того, как избавились от диктатуры. Конечно, с Украиной есть дополнительная перспектива безопасности со стороны стран НАТО».

Отмечается: «Австрии понадобилось шесть лет, Испании – одиннадцать. Украина может быть где-то между ними».

Говорится также о том, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС.

Резюмируется, что предстоит еще много работы, в частности, независимость судебной системы и улучшение эффективности управления.

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