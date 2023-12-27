Залужный оценил идею с электронными повестками

Главное: Вооруженные силы Украины будут рады любому способу мобилизации, который обеспечит армию пополнением. Об этом заявил Валерий Залужный.

Детали: Идея ввести в Украине электронные повестки происходила не от военных, но командование Вооруженных сил Украины устроит этот механизм, если он обеспечит стабильное пополнение войск солдатами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге во вторник, 26 декабря.

«Точно это предложение делал не Генштаб и не ВСУ, потому что у нас даже нет такой возможности, чтобы оценить возможность выдачи повесток таким способом», — сказал он.

По словам Залужного, в вопросах выдачи повесток ВСУ есть у «роли потребителей», ведь заинтересованы именно в результате.

«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, тоже это очень хорошо», — добавил главнокомандующий ВСУ.

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