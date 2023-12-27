Россияне прекратили применять КАБ в Херсонской области, — Гуменюк

Главное: Наталья Гуменюк отметила, что с 22 декабря не был зафиксирован ни один пуск управляемых авиационных бомб врагом в Херсонской области.

Детали: Войска РФ больше не применяют управляемые авиабомбы (КАБ) после того, как на Херсонском направлении были сбиты российские истребители. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

«Работа по авиации в нашей зоне ответственности была очень важной и показательной, потому что помним, что враг очень мощно применял тактическую авиацию, используя в направлении линии боевого столкновения со сбросом управляемых авиабомб как по населенным пунктам правого берега, так и позже по плацдарму левого берега. Всего можем сказать, что насчитано более 330 управляемых авиабомб только в декабре, которые были сброшены с самолетов тактической авиации», — рассказала она.

После 22 декабря, когда на Херсонском направлении были уничтожены российские самолеты, «враг серьезно задумался над тем, что делать и как противодействовать».

«С 22 декабря мы не фиксируем ни одного пуска управляемых авиабомб в нашей зоне ответственности. Не только на суше, но и в акватории Черного моря», — добавила она.

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