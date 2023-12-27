Как в марте: в Киеве зафиксирована аномальная погода

Главное: В Киеве фиксируется аномальное тепло. Погода как в марте.

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Накануне, во вторник, 26 декабря, в украинской столице зафиксирован новый температурный рекорд.

Эксперты говорят, что среднесуточная температура воздуха составила плюс 5,9 градуса.

Это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня, который фиксировался в 2015-м году.

Специалисты сообщили, что такая температура соответствует концу марта.

Вчера температурные рекорды также были зафиксированы в Вышгороде и Мироновке Киевской области.

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