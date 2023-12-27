Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Тайваня с Китаем

Главное: Си Цзиньпин назвал «воссоединение» Китая с Тайванем «неизбежным». В то же время китайский лидер в очередной раз предостерег от попытки провозглашения независимости Тайваня от КНР.

Детали: Глава КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном «воссоединении» Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам «отделения» Тайваня от Китая. Об этом он сказал во время выступления на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, сообщает Xinhua.

«Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди», — заявил Си Цзиньпин.

Лидер КНР отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (когда Китай и Тайвань признали единство Китая).

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.

«Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая», — подчеркнул Си Цзиньпин.

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