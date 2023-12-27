На одном из участков киевского метро проседает тоннель

Главное: На участке киевского метро между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» возникла проблема. Тут проседает тоннель.

Детали: Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник поведал о проблемах в столичном метро. Его слова цитирует «Экономическая правда».

По его словам, на участке между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» проседает тоннель.

Отмечается: «Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем».

Впрочем, власти Киева обещают, что движение поездов перекрывать полностью не будут.

Было сказано: «Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю».

Планируется, что работы начнутся летом следующего года.

Уточняется, что новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами.

Кроме этого «Киевпасстранс» организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

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