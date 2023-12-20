Стало известно, отменят ли в Украине комендантский час в новогоднюю ночь

Главное: Из-за войны праздники в Украине вновь пройдут с ограничениями. Исключений не предполагается даже в ночь на Новый год.

Детали: Накануне новогодних праздников в КГВА сообщили, что комендантский час в столице не планируют сокращать или отменять. Ограничения будут действовать во все праздничные дни, как и было установлено ранее, сообщает «РБК-Украина».

То есть в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января находиться на улице будет запрещено с полуночи до 5 утра.

К тому же в Киеве запретили массовые мероприятия, ярмарки и масштабные празднования на Рождество и Новый год.

Отметим, в прошлом году комендантский час 31 декабря сокращали на час, но тогда и его общая продолжительность была длиннее. В обычные дни ограничения на передвижение для киевлян действовали с 22:00, а на Новый год — с 23:00.

По состоянию на 19 декабря 2023 местные военные администрации не делали заявлений о продлении или сокращении комендантского часа в праздничные дни.

Поэтому если не будет дополнительных объявлений перед Новым годом, запрет на передвижение продолжит действовать по установленным графикам в регионах.

Однако с учетом военной обстановки и ситуации с безопасностью, в ряде областей и районов продолжительность комендантского часа отличается:

-Винницкая область: 00:00 — 05:00;

— Луцк и Волынская область: 00:00 — 05:00;

— Днепропетровская область: 00:00 — 05:00 (Никопольский район: 23:00 — 04:00; Синельниковский район: 22:00 — 05:00);

— Донецкая область: 21:00 — 05:00;

— Житомирская область: 00:00 — 05:00;

— Запорожская область: 23:00 — 05:00 (на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов — с 21:00 до 5:00);

— Ивано-Франковская область: 00:00 — 05:00;

— Киевская область: 00:00 — 05:00;

— Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 — 05:00;

— Луганская область: 21:00 — 05:00;

— Львовская область: 00:00 — 05:00;

— Николаевская область: 00:00 — 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 — 05:00);

— Одесская область: 00:00 — 05:00;

— Полтавская область: 00:00 — 04:00;

— Ровенская область: 00:00 — 05:00;

— Сумская область: 23:00 — 04:00;

— Тернопольская область: 00:00 — 05:00;

— Харьковская область: 23:00 — 05:00;

— Херсонская область: 20:00 — 06:00;

— Хмельницкая область: 00:00 — 05:00;

— Черкасская область: 00:00 — 04:00;

— Черновицкая область: 00:00 — 04:00;

— Черниговская область: 00:00 — 04:00.

Единственным регионом, где нет комендантского часа в Украине, остается Закарпатье с областным центром Ужгородом.

Из соображений безопасности на период комендантского часа для граждан и бизнеса действуют следующие ограничения:

— находиться на улице и в общественных местах;

— проезд на любом виде транспорта без пропуска;

— запрещена работа магазинов и ТРЦ, кафе и ресторанов, других учреждений, кроме критической инфраструктуры.

Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

Специальные пропуска на передвижение в комендантский час выдают военные администрации населенных пунктов для работников подразделений сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти.

Если человек находится на улице во время комендантского часа, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии удостоверения личности нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отдел для установления личности.

В течение года в парламенте и правительстве обсуждают шаги по введению ответственности за нарушение комендантского часа. 9 декабря 2023 Рада одобрила в первом чтении соответствующий законопроект.

Он предусматривает значительные суммы штрафов:

— Для физических лиц — от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен.

— Повторное правонарушение — от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.

— Для субъектов хозяйствования — от 51 тыс. до 102 тыс. гривен.

— Повторное правонарушение — от 170 тыс. до 340 тыс. гривен.

В то же время в МВД разъяснили, что штрафовать во время комендантского часа не будут, если:

— лицо следует в/из укрытия во время воздушной тревоги;

— сопровождает раненого, тяжелобольного;

— при осуществлении мер по эвакуации населения или спасению имущества;

— при оказании медицинской (домедицинской) помощи;

— при нахождении в состоянии крайней необходимости.

Стоит отметить, что законопроект по нарушителям комендантского часа на данный момент только принят за основу.

Чтобы он заработал и штрафы вступили в силу, необходимо утверждение документа во втором чтении.

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