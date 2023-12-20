Ожесточенные столкновения на фронтах: военные поведали, что происходит

Главное: Украина продолжает свое контрнаступление. Стало известно, что происходит на фронтах.

Детали: Украинское контрнаступление продолжается. Генштаб ВСУ поведал, что происходит на фронтах на среду, 20 декабря.

За минувшие сутки случилось 87 боевых столкновений.

Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре склада боеприпасов россиян.

Россия нанесла один ракетный и 26 авиационных ударов, а также совершила 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За минувшие сутки россияне атаковали нашу страну, применив 17 БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены. Россия нанесла очередной авиационный удар четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО три БПЛА были уничтожены.

К сожалению, авиационные удары получили: Синьковка Харьковской области; Новолюбовка Луганской области; Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ отразили три атаки противника вблизи Синьковки Харьковской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинскими военными отражены шесть атак россиян в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении украинские военные отразили 12 атак России возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Уточняется, что на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Отражены 26 атак россиян восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Кроме этого, на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак россиян.

Военные поведали, что на Шахтерском направлении Россия наступательных действий не предпринимала.

Украинцам рассказали, что на Запорожском направлении ВСУ отразили 12 атак россиян западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

Добавим, что на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Резюмируется, что на Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, противник не отказался от намерения выбить украинские подразделения с занимаемых позиций и предпринял 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Украинские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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