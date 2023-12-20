Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 349 190 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 349 190 солдат. Уничтожено 5 814 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 20 декабря.

Сообщается, что погибли уже 349 190 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 814 танков, 10 794 боевые бронированные машины, 8 206 артиллерийских систем, 928 РСЗО, 611 средств ПВО, 324 самолета, 324 вертолета, 6 316 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 612 крылатых ракет, 22 корабля/катера, одну подлодку, 10 871 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 203 единицы специальной техники.

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